Среда, 7 Октября 2020 15:24

АрмИнфо. "Грузия напрямую заинтересована в разрешении любого конфликта в нашем регионе только путем переговоров", - заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, говоря о ситуации в Нагорном Карабахе.

По его словам, наибольший риск для Грузии представляет война в регионе. "Когда у нас по соседству идет настоящая война, это большой риск для Грузии. Конечно, мы сделаем все, что в наших силах, чтобы способствовать установлению мира. У нас есть соотечественники армяне и азербайджанцы. Грузия напрямую заинтересована в разрешении любого конфликта в нашем регионе только путем переговоров, мы сделаем все возможное для этого", - заявил Гахария, передает Грузия-онлайн.