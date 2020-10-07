Среда, 7 Октября 2020 15:11

АрмИнфо. По случаю Дня рождения в адрес президента РФ Владимира Путина поступают многочисленные поздравительные послания и телеграммы от глав государств и правительств зарубежных стран, руководителей международных организаций.

Как сообщает Кремль, Путина лично поздравили по телефону президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

В разговорах с каждым из лидеров затрагивались вопросы развития двусторонних отношений, а также актуальные региональные проблемы. В ряде бесед с руководителями стран-членов СНГ, в частности, обсуждалось военное противостояние в зоне нагорно- карабахского конфликта, а также обострившаяся ситуация в Киргизии.

Владимира Путина по телефону тепло поздравили бывший Канцлер ФРГ Герхард Шредер и Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах.