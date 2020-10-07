Среда, 7 Октября 2020 15:01

АрмИнфо. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель провел телефонные разговоры с главами МИД России Сергеем Лавровым и Турции Мевлютом Чавушоглу по конфликту в Нагорном Карабахе. Как передает ТАСС, об этом он заявил, выступая 7 октября на сессии в Европарламенте.

"К сожалению, в нынешних условиях эскалация конфликта и втягивание в его региональных игроков не может быть исключена. Это может серьезно подорвать стабильность региона. Я обсуждал эту ситуацию с главой МИД России, я также обсуждал эту ситуацию с министром иностранных дел Турции - двумя ключевыми региональными игроками, подчеркнув необходимость для региональных держав воздерживаться от риторике и действий, которые могут разжечь конфликт", - отметил он. Он также подчеркнул, что разговаривал с главами МИД Армении и Азербайджана, "и получил от них информацию о действиях другой стороны". В ходе этих переговоров Боррель подчеркнул недопустимость гражданских жертв. По его словам, "обе стороны обвиняют друг друга в возобновлении военного противостояния и за нападения на мирное население". Боррель повторил основной набор тезисов ЕС в отношении ситуации. "Мы фиксируем с начала конфликта в Нагорном Карабахе всплеск дезинформации с обеих сторон конфликта, направленный на консолидацию аудитории каждой из сторон. Объективная информация остается крайне ограничена, особенно в условиях приостановки работы мониторинговой миссии ОБСЕ в регионе. Многие сообщения СМИ из региона должны рассматриваться с большой осторожностью, поскольку они могут быть нацелены на втягивание в конфликт иностранных игроков", - заявил он. Боррель напрямую не упомянул в своей речи информацию о переброске Турцией в регион исламистов из Сирии. Боррель вновь подчеркнул позицию ЕС, что боевые действия должны немедленно прекратиться и должны быть возобновлены усилия по урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ.

В ходе дискуссии на сессии Европарламента многие европейские депутаты высказывали мнение, что конфликт в Карабахе стал результатом попыток президента Турции частично возродить Османскую империю, распространяя влияние Турции на сопредельные регионы, будь то Сирия, Ливия или Закавказье.