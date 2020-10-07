Среда, 7 Октября 2020 14:49

АрмИнфо.Любопытно, что на 11-й день боевых действий, Азербайджан размещает свои казармы рядом с базой нефтепродуктов. Об этом в ходе брифинга 7 октября заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Он отметил, что сегодня в течение дня подразделения АО Арцха нанесли удары по важным военным объектам противника, в том числе и базам с горючим. По его словам, в связи с тем, что противник не жалея собственных военных, располагает казармы рядом с нефтебазами, потери противника в результате этих действий армянских подразделений привели к уничтожению живой силы противника - около 200 человек. "Вследствие удара по нефтебазам, уничтожен мотострелковый батальон, артиллерийский дивизион и полностью силы отряда спецназначения противника", - отметил он.

Ованнисян также напомнил оппозиционных успехах АО Арцаха в северном направлении, в грамотных действиях по пресечению продвижения противника юго-восточном, о чем было заявлено ранее и представлены фото и видео-доказательства.

Говоря о возможных провокациях противника близ границы с Ираном, Ованнисян отметил, что армянская сторона уже обратилась с соответствующей просьбой к ИРИ. Вместе с тем, он добавил, что Иран уже отреагировал на факты нарушения своей границы в связи с эскалацией ситуации в зоне конфликта, причем не только на политическом уровне. Представитель Минобороны РА добавил, что вовлеченность Турции в боевые действия, несмотря на призывы международного сообщества в эти дни не сократилась.

Говоря о ситуации на армяно-азербайджанской госгранице, представитель МО РА подчеркнул, что на госгранице сравнительно спокойно, боёв нет.