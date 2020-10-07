Среда, 7 Октября 2020 14:47

АрмИнфо. Премьер-министр Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар сообщил в Анкаре о планах восстановить 8 октября доступ к побережью квартала Вароша.

Курорт Вароша был закрыт в 1974 году после вторжения на Кипр, где произошел военный переворот, турецкой армии. Сама Фамагуста была занята турецкими войсками, а представителям греческой общины велели в течение суток покинуть город. Принятая позже резолюция СБ ООН запретила заселение опустевших в Вароше домов и квартир кем-либо, кроме его исконных жителей.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара готова оказать властям ТРСК любую поддержку в этом вопросе.

Сегодня в МИД РФ назвали недопустимым решение властей Турции по открытию курорта Вароша в буферной зоне Кипра.

Как сообщает ТАСС, в российском дипведомстве отметили, что односторонние действия, нарушающие ранее принятые резолюции Совета Безопасности ООН, создают дополнительные сложности для возобновления переговорного процесса по кипрской проблематике.

Россия считает недопустимыми решение об открытии побережья Вароши. "Серьезную озабоченность вызывают заявления об открытии части Вароши

- закрытого района города Фамагусты (Республика Кипр). Считаем недопустимыми решения по открытию территории Вароши", - заявили в министерстве.

"Российская Федерация как постоянный член Совбеза ООН остается приверженной одобренным этими резолюциями модальностям урегулирования и готова оказывать необходимое содействие в их реализации", - подчеркнули в МИД РФ.

На Смоленской площади указали, что скорейший перезапуск переговоров по окончательному решению кипрской проблемы позволил бы создать конструктивную атмосферу, способствующую нахождению компромисса, в том числе и по вопросу Вароши.