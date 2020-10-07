Среда, 7 Октября 2020 14:44

АрмИнфо. Генеральный прокурор Армении Артур Давтян поднял вопрос о войне развязанной Азербайджаном, при содействии в отношении Арцаха на Координационном совете генеральных прокуроров государств-членов СНГ, а также в рамках Консультативного совета европейских прокуроров.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, Давтян, в частности, обратил внимание международных коллег на то, что Азербайджан проводит широкомасштабные военные операции с использованием запрещенных средств, опасным для жизни гражданского населения способом. Многие мирные населенные пункты в Армении и Арцахе, в том числе гражданская, экологическая и образовательная инфраструктура, поражены ракетами дальнего радиуса действия, в результате чего пострадали населенные пункты вблизи границы Арцаха, а также в самом НКР. Было убито более 20 мирных жителей, в том числе дети, большое количество мирных жителей получили ранения, а их имущество было серьезно повреждено.

Генпрокурор подчеркнул, что в проводимых Азербайджаном военных операциях напрямую задействованы наемники незаконных вооруженных террористических и экстремистских группировок, переброшенные из Сирии и Ливии, а имеющиеся данные свидетельствуют об участии Турции в вооруженном конфликте, и об эскалации конфликта под влиянием последней.

Особое внимание было уделено умышленному нападению на журналистов, выполняющих свои профессиональные обязанности в зоне конфликта, со стороны вооруженных сил Азербайджана, в том числе нападения осуществлялись на представителей международных независимых СМИ, что создает угрозу их жизни, здоровью и препятствует нормальной деятельности.

Генеральный прокурор РА сообщил, что в отношении Азербайджана возбуждены уголовные дела по фактам агрессивной войны и других вышеупомянутых преступлений: ведутся активные правовые действия для подробного документирования этих преступлений, для дачи полных оценок действиям провинившихся лиц.

В письме на имя председателя Консультативного совета европейских прокуроров Артур Давтян подчеркнул важность Европейского суда по правам человека в деле Армения против Азербайджана и Армения против Турции.

Также было сообщено, что прокуратура Армении принимает меры для представления в ЕСПЧ фактических данных о нарушениях прав человека военно-политическим руководством Азербайджанской Республики.

Принимая во внимание вышеизложенное, Генеральный прокурор РА призвал Координационный совет генеральных прокуроров государств-участников СНГ, Консультативный совет европейских прокуроров использовать авторитет и влияние своих организаций для содействия в посредничестве и прекращения боевых действий со стороны Турции и Азербайджана. И начать переговоры в рамках Минской группы ОБСЕ.

В то же время в письмах, направленных Генеральным прокурором РА в прокуратуры Российской Федерации и стран-членов ЕС, поднимается необходимость эффективного сотрудничества в обеспечении ответственности террористов, а также лиц, ответственных за другие преступления против мира и безопасности человечества, в соответствии с многосторонними антитеррористическими соглашениями. Учитывая, что азербайджанская армия ведет агрессивные боевые действия непосредственно на границе с Ираном, Артур Давтян поднял вопрос обнаружения, и нейтрализации террористов также в письме на имя генерального прокурора Исламской Республики Иран.