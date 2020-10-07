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 Среда, 7 Октября 2020 14:40
Александр Аванесов

В Кремле прокомментировали сообщения о сирийских боевиках в Карабахе

В Кремле прокомментировали сообщения о сирийских боевиках в Карабахе

АрмИнфо.Сирийские боевики в Нагорном Карабахе - повод для глубокой обеспокоенности России, заявил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости,

Сирийский лидер Башар Асад ранее в интервью РИА Новости заявил, что боевики из Сирии перебрасываются в Карабах, и Турция использует террористов из Сирии и других стран в Нагорном Карабахе. Он также заявил, что лидер Турции Тайип Эрдоган был главным инициатором нового витка конфликта в Карабахе.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что, по имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, причем речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов.

 

"Нахождение боевиков в зоне горячего конфликта в эти дни представляет собой большую опасность, является поводом для глубокой обеспокоенности РФ, о чем мы уже говорили", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не планирует ли РФ проводить антитерроричтическую операцию в Карабахе, как это было в Сирии в связи с сообщениями о воюющих там боевиках из Сирии.

Также Песков отметил, что у него нет никакой информации о каких-то возможных мерах противодействия боевикам со стороны России.

"В настоящий момент мне не известно об этом", - ответил он на вопрос, может ли обеспокоенность России быть выражена в каких-то конкретных противодействиях боевикам


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