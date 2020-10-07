Среда, 7 Октября 2020 14:36

АрмИнфо.Омбудсмен Грузии и советы по делам религий и национальных меньшинств распространили заявление по карабахскому конфликту, сообщает <Грузия Онлайн>.

<На протяжении последних десятилетий между Арменией и Азербайджаном периодически происходят боевые действия. Для нас, граждан Грузии глубокой болью является смотреть на трагедию противостояния между соседними государствами, на погибших и пострадавших людей, на семьи, ставшими вынужденно переселенными.

После обретения независимости развитию кавказских государств во многом препятствовали кровавые конфликты. История показывает, что на Кавказе легко разжечь конфликт, но, к сожалению, трудно проявить волю к их мирному разрешению. За последние 30 лет войны на Кавказе унесли жизни тысяч людей. Грузия - родина граждан Грузии. Соответственно, мы должны соблюдать мир, проявить терпимость и поддержку друг к другу и требовать того же от властей>, - говорится в заявлении. Авторы заявления призывают всех граждан Грузии, для которых важны мир и безопасность в регионе, воздерживаться от ненависти на этно-религиозной или иной почве, в том числе и социальных сетях. Они также обращаются с просьбой к представителям средств массовой информации проявлять особую осторожность при распространении информации, которая может хоть немного способствовать обострению напряженности между этническими группами.

Они также призывают государственные ведомства к активному сотрудничеству с представителями соответствующих этнических групп, общинами и религиозными лидерами, а также организациями для поддержания и укрепления толерантной среды в стране и регионе. <Нам дорога каждая человеческая жизнь. Конфликтующие стороны и международное сообщество должны сделать все, чтобы прекратить боевые действия и создать прочные гарантии мира>, - сказано в заявлении.