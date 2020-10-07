Среда, 7 Октября 2020 14:11

АрмИнфо. Условия, которые Азербайджан выдвигает для возобновления переговоров с Арменией по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, трудновыполнимы, заявил, выступая перед депутатами Европейского парламента, верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, передает РИА Новости.

"Я также очень обеспокоен тем, что было сказано в моей беседе с главой МИД Азербайджана. Он мне сказал, что бои будут продолжаться до тех пор, пока Армения не согласится на конкретный график выхода из Карабаха. Это условие для возобновления переговоров очень сложное, а с каждым днем ситуация усугубляется", - сказал Боррель. Он также добавил, что крайне озабочен и тем, что "Турция в полной мере поддерживает Баку".

Ранее Боррель высказался за возобновление переговоров по урегулированию в Карабахе без всяких условий.