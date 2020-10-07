Среда, 7 Октября 2020 14:10

АрмИнфо. Ключевой темой заседания Евразийского межправительственного совета, который пройдет 9 октября в Ереване, станет санитарно- эпидемиологическая ситуация и вопросы возобновления пассажирского сообщения в Союзе. Об этом в ходе брифинга 7 октября сообщила помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия

Малкина. <Надеемся, что сторонам удастся договориться о перечне условий для безопасного возобновления сообщений>, - подчеркнула она.

Кроме того, по словам Малкиной, в ходе заседания будут рассмотрены оставшиеся несогласованными позиции стратегии развития евразийской интеграции, а также ход устранения изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза за 2018-2019гг. Вместе с тем, по словам помощника Члена Коллегии ЕЭК, премьер-министры рассмотрят основные направления по регулированию трансграничной торговли в ЕАЭС, обсудят совместные меры по развитию экспорта. В повестку включен также вопрос о кандидатуре Члена Коллегии ЕЭК по конкуренции и антимонопольному регулированию.

Ия Малкина отметила, что по состоянию на данный момент уже озвучена готовность со стороны премьер- министров Армении, Беларуси, Казахстана и России принять участие в очном формате на встрече в Ереване.

<Мы ожидаем информации от Кыргызской Республики по формату участия. Комиссия со своей стороны прорабатывает вопрос о соблюдении всех необходимых правовых процедур для принятия запланированных решений в рамках повестки>, - сообщила помощник Члена Коллегии ЕЭК.

Напомним, что в последний раз заседание Совета состоялось в июле, которое впервые после начала пандемии прошло в очном формате. Предыдущий раз руководители правительств государств ЕАЭС собирались в очном формате 31 января 2020 года в Алма-Ате (Казахстан). Затем в связи с началом пандемии Евразийскому межправительственному совету пришлось обсуждать актуальные проблемы интеграционного объединения в режиме видеоконференции 10 и 23 апреля.

В Евразийский экономический союз входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Россия. Молдова имеет статус наблюдателя при ЕАЭС.