Среда, 7 Октября 2020 13:51

АрмИнфо. Из всех территориальных споров на территории бывшего СССР конфликт в Нагорном Карабахе является самым опасным. Об этом 7 октября в ходе заседания Европарламента заявил депутат Дэвид Макаллистер.

Он подчеркнул, что у данного конфликта не может быть военного решения. Более того, депутат отметил, что эскалация конфликта в Карабахе ставит под угрозу стабильность на всем Южном Кавказе.

Макаллистер подчеркнул, что стороны должны без предусловий вернуться к диалогу. <Мои коллеги не раз подчеркивали, что третьи стороны должны воздержаться от всяких вмешательств в данную ситуацию. Они должны воздержаться от шагов, которые могут разжечь конфликт, а также подорвать желание сторон на построение мира в будущем>,- подчеркнул депутат.