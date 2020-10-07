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АрмИнфо. Из всех территориальных споров на территории бывшего СССР конфликт в Нагорном Карабахе является самым опасным. Об этом 7 октября в ходе заседания Европарламента заявил депутат Дэвид Макаллистер.
Он подчеркнул, что у данного конфликта не может быть военного решения. Более того, депутат отметил, что эскалация конфликта в Карабахе ставит под угрозу стабильность на всем Южном Кавказе.
Макаллистер подчеркнул, что стороны должны без предусловий вернуться к диалогу. <Мои коллеги не раз подчеркивали, что третьи стороны должны воздержаться от всяких вмешательств в данную ситуацию. Они должны воздержаться от шагов, которые могут разжечь конфликт, а также подорвать желание сторон на построение мира в будущем>,- подчеркнул депутат.
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|Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана объявил о нотах протеста Азербайджану и Армении
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|Лукашенко и Путин обсудили конфликт в Нагорном Карабахе
|Армия обороны Арцаха дополнила сегодняшний список военнослужащих, погибших при отражении азербайджанской агрессии
|Пашинян считает, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха вышел за региональные рамки
|Аналитик: Прямое столкновение России с Турцией не в интересах стран Южного Кавказа
|Прогноз: Война в Арцахе способна перерасти в Третью мировую
|Армен Саркисян: Мы должны в военном и политическом отношении исключить присутствие Турции в карабахской войне
|Делегация ЕЭК во главе с Михаилом Мясниковичем прибыла в Ереван
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|Гахария заверяет: Грузия напрямую заинтересована в разрешении любого конфликта в нашем регионе
|Пашинян поздравил Путина с Днем рождения
|Боррель провел телефонные разговоры с главами МИД РФ и Турции по стабилизации в Карабахе
|Минобороны РА: Азербайджан размещает свои казармы рядом с базой нефтепродуктов
|Турция дестабилизирует ситуацию на Кипре
|Артур Давтян поднял в международных структурах вопрос о преступлениях против мира и безопасности, совершенных Азербайджаном
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|Дмитрий Песков: Обязательства ОДКБ не распространяются на Карабах в отличие от Армении
|В Кремле прокомментировали сообщения о сирийских боевиках в Карабахе
|Омбудсмен Грузии и советы меньшинств распространили заявление по карабахскому конфликту
|Ж. Боррель: Условия, которые Азербайджан выдвигает для возобновления переговоров по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе, трудновыполнимы
|Ключевой темой повестки заседания Евразийского межправительственного совета станет возобновление пассажирского сообщения в Союзе
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