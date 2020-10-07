Среда, 7 Октября 2020 13:50

АрмИнфо. За последние дни в Армению в качестве помощи наземным и воздушным транспортом из разных стран было отправлено беспрецедентное количество товаров. Военные действия, развязанные Азербайджаном и Турцией против Арцаха и Армении, еще раз объединили армян мира, которые не жалеют сил, чтобы поддержать армянскую армию и армянского солдата всеми возможными средствами.

Приветствуя и высоко оценивая заботу, проявленную армянами всего мира, в целях использования полученных средств по назначению, Комитет государственных доходов РА, Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство здравоохранения создали рабочую группу по координации работ по сбору, отправке и распределению товаров, отправленных в Армению..

<Во избежание дальнейших возможных проблем Комитет государственных доходов Республики Армения призывает наших соотечественников строго соблюдать порядок приема и передачи товаров при их транспортировке в Армению, следуя соответствующим инструкциям таможенников>, - говорится в сообщении КГД.