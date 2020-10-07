Среда, 7 Октября 2020 13:48

АрмИнфо. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган изо всех сил пытается расширить свое влияние в регионе. Об этом в телефонном интервью TIME заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Армения и Карабах стали линией фронта цивилизации. Премьер-министр Армении обвинил Эрдогана в отправке 1500-2000 сирийских террористов в регион для поддержки Азербайджана.

Глава армянского правительства, напомнив о военных вторжениях Турции в Сирию и Ливию, конфронтацию Турции с Грецией в восточном Средиземноморье, Пашинян сказал, что действия Турции - не более чем попытка восстановления Османской империи.

На вопрос, не считает ли он, что своими действиями накануне конфликта сам спровоцировал Азербайджан, Пашинян ответил, что, придя к власти, он сделал исторический призыв, предложив новое решение конфликта, которое должно удовлетворить как азербайджанцев, так и армян. По его словам, дальнейшие его заявления были сделаны в ответ на максималистскую позицию Ильхама Алиева.

Пашинян подчеркнул также, что в качестве условия прекращения огня Армения настаивает на том, чтобы Турция прекратила свое вмешательство и нейтрализовала наемников и террористов.

По его словам, наемники в азербайджанских селах преследуют людей и грабят магазины алкогольных напитков, требуя соблюдения законов шариата.