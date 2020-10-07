Среда, 7 Октября 2020 13:39

АрмИнфо. Карабахский конфликт может превратиться в региональную войну, предупредил президент Ирана Хасан Рухани в среду, призвав к политическому урегулированию конфликта.

Глава иранского правительства подчеркнул необходимость сохранения территориальной целостности Азербайджанской Республики, выразив сожаление в связи с карабахским конфликтом. Он также призвал положить конец войне, так как проблемы не решаются огнем и кровью.

"И война, и оккупация для нас недопустима, надеемся на восстановление стабильности в регионе", - отметил он, добавив, что Иран также не допустит конкретным элементам переправить террористов, с которыми боролась долгие годы в Сирии, на пограничные пункты под различными предлогами.

"Те, кто попытаются раздувать пламя войны между Арменией и Азербайджаном, должны знать, что продолжение конфликта никому не принесет выгоды", - пояснил иранский президент, передает ИРНА.