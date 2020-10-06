Вторник, 6 Октября 2020 22:03

АрмИнфо. Армянская сторона готова пойти на уступки в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, если к этому же готовы в Азербайджане. Об этом заявил во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью агентству France-Presse, которое приводит ТАСС.

"Урегулирование конфликтов должно осуществляться на основе взаимных уступок, - заявил Пашинян. - Нагорный Карабах и Армения готовы к таким уступкам, к которым будет готов Азербайджан".

Премьер-министр Армении заявил, что военные действия в Нагорном Карабахе не начались бы без активного участия в этом Турции. "Даже если власти Азербайджана в течение 15 лет вели воинственные речи, решение о развязывании войны мотивировалось полной поддержкой со стороны Турции", - подчеркнул Пашинян.