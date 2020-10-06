Вторник, 6 Октября 2020 21:35

АрмИнфо. 6 октября состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Словацкой Республики Иваном Корчоком.

Как передает пресс-служба МИД РА, Зограб Мнацаканян представил своему словацкому коллеге ситуацию, сложившуюся в результате широкомасштабных боевых действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха в зоне нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте министр Мнацаканян решительно осудил умышленное нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры и населения.

Касаясь военной помощи Турции Азербайджану, армянский министр подчеркнул, что участие иностранных боевиков-террористов в боевых действиях представляет собой угрозу региональной безопасности и миру.