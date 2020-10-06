Вторник, 6 Октября 2020 21:31

АрмИнфо. Вот уже 10 дней как ситуация в зоне нагорно- карабахского конфликта продолжает оставаться обостренной. Четверо детей погибли, семеро получили ранения. Если боевые действия не прекратятся, это число будет болезненно увеличиваться. Об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ. Источник отмечает, что в результате боев были разрушены дома, повреждены школы и другая важная инфраструктура. <Мы призываем все стороны защитить гражданское население и гражданскую инфраструктуру от дальнейшего ущерба в соответствии с международным гуманитарным правом. Немедленное прекращение боевых действий отвечает интересам каждого ребенка>, - говорится в заявлении ЮНИСЕФ.

ЮНИСЕФ более 25 лет работает над тем, чтобы каждый ребенок в Армении любил, заботился и заботился о нем. Основываясь на 70-летнем международном опыте и 25-летнем успехе в отношении армянских детей, ЮНИСЕФ стремится улучшить жизнь наиболее уязвимых детей, живущих в нищете и изоляции. С момента своего создания ЮНИСЕФ полностью финансируется за счет добровольных пожертвований отдельных лиц, частного сектора, фондов и правительств.