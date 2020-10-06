Вторник, 6 Октября 2020 21:30

АрмИнфо. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) призывает Анкару воздержаться в конфликте в Нагорном Карабахе от нарушения Конвенции о защите гражданского населения. Об этом говорится в решении суда, опубликованном в его Twitter.

"Суд призывает все государства, прямо или косвенно вовлеченные в конфликт, включая Турцию, воздержаться от действий, которые нарушают Конвенцию о защите гражданского населения, и соблюдать их обязательства по этой конвенции", - говорится в заявлении ЕСПЧ в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе.

Отметим, что запрос Армении с требованием принять промежуточные меры в отношении Турции в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе был получен ЕСПЧ накануне. "Суд получил от Армении запрос на основании правила 39 против Турции", - сообщили в суде.