Вторник, 6 Октября 2020 21:30

АрмИнфо.Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 октября в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом указал на опасность вовлечения в конфликт в Нагорном Карабахе боевиков из Сирии и Ливии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, которое приводит ТАСС.

"Выражена серьезная озабоченность Москвы и Тегерана беспрецедентной эскалацией в зоне нагорнокарабахского конфликта, - сообщили в министерстве. - Подчеркнута опасность вовлечения в него боевиков-радикалов незаконных вооруженных формирований из Сирии и Ливии".

В этой связи министры констатировали безальтернативность дипломатического урегулирования, "началом которого должно стать прекращение огня без предусловий".

Лавров и Зариф также подчеркнули важную роль, которую могут сыграть страны - соседи Азербайджана и Армении в урегулировании нагорнокарабахского конфликта.

"Лавров указал на интенсивные усилия России как в национальном качестве, так и в рамках "тройки" сопредседателей Минской группы ОБСЕ для скорейшего установления мира в регионе. Министры вновь акцентировали важную роль, которую в этом могут сыграть страны - соседи Азербайджана и Армении, - говорится в сообщении МИД РФ. - Условлено о поддержании дальнейших контактов".