Вторник, 6 Октября 2020 19:34

АрмИнфо. Служба национальной безопасности Республики Армения неоднократно призывала средства массовой информации, отдельных лиц воздерживаться от публикации недостоверной или клеветнической информации нарушающие внутреннее единство общества. Но все же некоторые люди, даже в условиях войны, продолжают недопустимое поведение, ставя свои интересы выше интересов государственной безопасности, говорится в сообщении СНБ Армении.

В частности, согласно источнику, основатель электронного новостного сайта Shame.am Артём Хачатрян на том же сайте опубликовал статью под названием «Гарант безопасности Армении поднимает вопрос об отстранении Никола Пашиняна», в которой, игнорируя ограничения, введенные во время военного положения, представил общественности свои однозначно необоснованные мнения или заведомо ложную информацию как «правду».

Принимая во внимание вышеизложенное, Служба национальной безопасности РА в пределах своих полномочий возбудила дело, в рамках которого получила от Артема Хачатряна объяснение относительно публикации в статье. Последний категорически отказался подтвердить информацию в своей статье, указав, что это его предположения и его собственный анализ, в связи с которым он не может представить никаких фактов или доказательств. При этом Артем Хачатрян отметил, что при публикации информации в статье он использовал публикации в зарубежных СМИ, в которые добавил свой анализ и размышления. В то же время Служба национальной безопасности РА изучила цитируемые Артемом Хачатряном публикации в зарубежных СМИ, в результате чего стало очевидно, что они приведены с искаженным содержанием, тем самым пытаясь ввести общественность в заблуждение и подорвать доверие общества к государственным учреждениям.

Служба национальной безопасности еще раз призывает проявлять высокую гражданскую ответственность, придерживаться общественных интересов, не распространять дезинформацию или дискредитирующую ложную информацию, а также не вводить общественность в заблуждение. «Мы призываем вас не использовать такие источники информации, быть бдительными, не передавать аналогичную информацию друг другу, учитывая тот факт, что их распространение явно направлено на нарушение нашего национального единства, вызывая панику среди общественности, ослабляя государство», - говорится в сообщении СНБ.