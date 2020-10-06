Вторник, 6 Октября 2020 19:16

АрмИнфо. ВКС России готовят массированный удар по переданным боевиками координатам лагерей подготовки террористов для Карабаха.

Как сообщалось, перед этим сирийские боевики за вознаграждение рассекретили лагеря подготовки армии террористов для Нагорного Карабаха в зоне деэскалации «Идлиб». Подробности «Русской Весне» стали известны от осведомлённого военного источника. Источник сообщил, что по переданные членами НВФ координаты были проверены, оперативно проведена доразведка, информация подтвердилась.

Напомним, в ходе новой кампании по борьбе с международным терроризмом сирийская военная разведка (Мухабарат) предложила выплачивать вознаграждение от 100 до 300 долларов США лицам, предоставившим данные об объектах «Хайат Тахрир аш-Шам» в зоне деэскалации «Идлиб».

Предложение пришлось по душу многим членам протурецких бандформирований, начавших за деньги активно присылать координаты позиций идлибских террористов. «Русская Весна» публиковала снимки этих рассекреченных объектов, предварительно подтверждённых аэроразведкой.