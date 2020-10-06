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 Вторник, 6 Октября 2020 19:10
Александр Аванесов

В Кремле призвали стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь и начать переговоры

В Кремле призвали стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь и начать переговоры

АрмИнфо. Москва призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и сесть за стол переговоров, заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

"Мы по-прежнему выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с происходящим и мы считаем, что стороны обязаны прекратить огонь и сесть за стол переговоров", - сказал представитель Кремля.

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