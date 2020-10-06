Вторник, 6 Октября 2020 19:07

АрмИнфо. В комитете по мониторингу ПАСЕ осудили подстрекательскую риторику Турции в нагорно-карабахском конфликте и призвали Анкару прекратить такие действия, говорится в заявлении главы комитета ПАСЕ по мониторингу Михаеля Острупа Йенсена.

"Я еще раз напоминаю, что, став членами Совета Европы, обе страны (Армения и Азербайджан - ред.) взяли на себя обязательство разрешать свои споры мирным путем. Это обязательство, которое возложено на все государства-члены, также означает, что все государства-члены должны воздерживаться от любых действий, которые побуждают воюющие государства решать свои споры с помощью силы", - говорится в заявлении главы комитета, размещенном на сайте ПАСЕ, передает РИА Новости.

"В этом отношении члены комитета осудили подстрекательскую риторику Турции, а также сообщили о прямом участии в конфликте и призвали ее немедленно прекратить это делать", - добавил он, высказываясь о прошедшем накануне заседании.

Йенсен указал, что с грустью и печалью встретил известия о "трагической гибели людей, как гражданских, так и военных, вызванной новой вспышкой боевых действий между Арменией и Азербайджаном". "Эти боевые действия быстро перерастают в полномасштабную войну, которая серьезно угрожает стабильности в регионе", - говорится в заявлении Йенсена, где отмечается, что "альтернативы мирному разрешению этого конфликта нет".