Вторник, 6 Октября 2020 19:05

АрмИнфо. Великобритания и Канада поддерживают заявление сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху - России, США и Франции, - ранее призвавших к безоговорочному перемирию между сторонами конфликта. Совместное заявление глав внешнеполитических ведомств двух стран Доминика Рааба и Франуса-Филиппа Шампаня опубликовано во вторник МИД Великобритании и Канады, передает ТАСС.

"Мы твердо поддерживаем заявление, сделанное сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Мы призываем все внешние стороны и друзей обеих стран удвоить усилия, направленные на то, чтобы положить конец насилию, и воздерживаться от действий, которые могут привести к усилению кризиса", - говорится в совместном заявлении Рааба и Шампаня. "Канада и Великобритания вновь заявляют о необходимости немедленного прекращения продолжающихся боевых действий в зоне нагорнокарабахского конфликта", - также отмечается в тексте заявления. Шампань и Рааб подчеркнули, что "назрело всестороннее урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе", и призвали стороны незамедлительно начать переговоры.

"Мы в особенности обеспокоены сообщениями об обстреле гражданских районов и хотели бы выразить соболезнования родным погибших. Стороны конфликта должны положить конец насилию и соблюдать соглашение о прекращении огня", - отмечают министры.

Переговоры по мирному урегулированию нагорнокарабахского конфликта идут в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тройкой сопредседателей

- Россией, США и Францией с 1992 года. 1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эмманюэль Макрон как главы стран - сопредседателей группы приняли заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Лидеры стран подчеркнули, что самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне конфликта. Они призвали к немедленному прекращению боевых действий.