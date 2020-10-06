Вторник, 6 Октября 2020 18:23

АрмИнфо.Ещё пару дней назад буквально я бы сказал, что не вижу никаких индикаторов, которые показывают возможность приостановления боевых действий, однако, сейчас ситуация изменилась.

Об этом на пресс-конференции заявил директор института <Кавказ> Александр Искандарян. В частности, по его словам данными индикаторами является приземлившийся в Ереване самолёт, поездка главы МИД Турции Чавушоглу в Баку, а также явные контакты, которые существуют между армянской стороной и российским руководством.

<То есть в глубине процессов есть невидимая часть, которая находится, как бы под ковром. Естественно об этом никто не сообщает официально, но происходит процесс взаимодействия>,- подчеркнул политолог.

Также Искандарян заявил, что за последние дни меняется тон, в котором Азербайджан делает свои заявления, а также акценты на информационном поле. <За последние полтора суток изменилась представленность Турции - другой темп турецких заявлений и так далее. То есть, что-то происходит, но хватит ли этого? Потому что такого рода активность очень сильно зависит от того, какова ситуация на линии фронта.

Я думаю, что ситуация была бы совершенно другой, если бы получилось то что они планировали - блицкриг. Блицкриг не получился, ситуация затягивается, азербайджанская армия продолжает перемалываться в этой мясорубке, и это действует на ситуацию. Идут различного рода переговоры. Не думаю, что стоит сильно рассчитывать на Европу и Америку сейчас, возможно и будут с их стороны какие-то усилия. Но это усилия политического характера, которых, явным образом недостаточно для того, чтобы что-то изменить. Все зависит от ситуации на линии фронта>,- заключил Искандарян.