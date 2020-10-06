Вторник, 6 Октября 2020 18:22

АрмИнфо. <Поскольку многие люди пишут под моими публикациями, что мы должны быть нацелены и на гражданское население Азербайджана, сразу скажу, что на такой шаг идти нельзя. По простой причине, что мы не турки, но мы знаем, как победить их террористическую армию>, - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян.

Он добавил, что ракеты, выпущенные Армией обороны Арцаха по военным объектам противника, расположенным в крупных городах, публикации пока не подлежат. <После войны, если хотите, покажем целый сериал. Могу только добавить, что в результате не только нейтрализовано большое количество резервных сил противника, но уже два дня на магистралях, ведущих в Баку, наблюдаются крупные скопления. Надеюсь, не думаете, что они едут на фронт >, - отметил Ваграм Погосян.