Вторник, 6 Октября 2020 18:08

АрмИнфо. Продолжая безуспешные попытки достичь любых поставленных военных целей и понести серьезные потери в людских ресурсах и технике, вооруженные силы Азербайджана под прямым контролем и командованием Турции продолжают стремительно нарастающую интенсивность нападения на мирное население и гражданскую инфраструктуру Республика Арцах. Об этом говорится в заявлении МИД Республики Арцах.

"Города Степанакерта, Шуши, Мартакерта, Мартуни, Адрута и других общин по всей республике продолжают подвергаться массовым ракетным ударам и бомбардировкам. Продолжающиеся нападения на мирное население и гражданские объекты не оставляют иллюзий, что реальная цель агрессивной войны, развязанной Азербайджаном и Турцией при поддержке борцов террористических организаций с Ближнего Востока, состоит в уничтожении народа Арцаха в продолжение политики Геноцид армян.

Подчеркиваем, что страны, оказывающие военную поддержку тройному альянсу, в частности поставщики наступательного оружия и боеприпасов, который используется против мирного населения и гражданской инфраструктуры, несомненно несут свою долю ответственности за продолжающееся преступление против человечности. Особенно вопиющим является тот факт, что поставки оружия происходят во время эволюции военной агрессии, а весь цивилизованный мир осудил применение силы и призвал немедленно прекратить боевые действия.

Призываем правительства соответствующих стран прекратить кормить продолжающуюся агрессию против Арцаха двумя государствами-изгоями и интернациональными террористами, а также приостановить поставку оружия преступному тройному альянсу, а также не предоставлять свою территорию и воздушное пространство для военных поставки в Азербайджан и Турцию.

Мы еще раз призываем международное сообщество признать независимость Республики Арцах, которая позволит ликвидировать экзистенциальную угрозу над народом Арцаха, остановить бесчеловечную агрессию против Арцаха и восстановить долговременный мир и стабильность на Южном Кавказе лет назад", - отмечается в сообщении МТД НКР.