Вторник, 6 Октября 2020 17:57

АрмИнфо. Министерство иностранных дел Польши полностью разделяет озабоченность международного сообщества продолжительными вооруженными столкновениями в Нагорном Карабахе, которые приводят к увеличению числа жертв, в том числе среди гражданского населения. Об этом говорится в заявлении МИД Польши, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В польском внешнеполитическом ведомстве выразили соболезнования семьям жертв, и призвали к соблюдению норм международного гуманитарного права, включая обязательство защищать гражданских лиц, пострадавших в результате вооруженных конфликтов.

"Убеждены, что военные действия не приведут к разрешению конфликта. Они также угрожает стабильности регионе.

В этом контексте мы выражаем нашу поддержку усилиям сопредседателей Минской группы ОБСЕ и личного представителя председателя ОБСЕ, направленных на то, чтобы убедить стороны немедленно прекратить боевые действия и начать мирные переговоры.

ОБСЕ является подходящим форматом для регионального диалога и имеет инструменты для деэскалации напряженности", - подчеркнули в польском МИД.

Отметим также, что накануне стало известно, что польские депутаты перечислят свою месячную зарплату в помощь жителям Арцаха, пострадавшим в результате эскалации.