Вторник, 6 Октября 2020 17:56

АрмИнфо.Учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействия-2020" и учение разведподразделений "Поиск-2020 "в Армении, запланированные на конец октября, перенесены из-за пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Он сообщил, что сейчас в ОДКБ идет обсуждение места и сроков проведения запланированных ранее учений.

Между тем военно-дипломатический источник сообщил "Интерфаксу", что перенос учений обсуждали еще до событий в Нагорном Карабахе. "Решение принималось коллегиально за несколько недель до того, как началась эскалация напряженности в Нагорном Карабахе. Оно было связано с новыми вспышками заболевания коронавирусом в государствах ОДКБ, в том числе и в самой Армении, страна была фактически закрыта", - сказал собеседник агентства