Вторник, 6 Октября 2020 17:53

АрмИнфо. Иран придает особое значение безопасности своих граждан и жителей приграничных территорий, предупредив Азербайджан и Армению, участвующие в боевых действиях, о прекращении случайного обстрела иранских приграничных городов. Об этом, как передает ИРНА, заявил министр обороны Ирана, бригадный генерал Амир Хатами.

<В этом конфликте иранские приграничные районы иногда подвергались артиллерийскому обстрелу>, - сказал министр, предупредив, что иранские границы имеют жизненно важное значение для вооруженных сил. Он сказал, что такие ошибки недопустимы ни в коем случае, и предупредил противоборствующие стороны. Министр выразил надежду, что обе стороны в конфликте примут во внимание озабоченность Ирана; в противном случае Иран примет дополнительные меры. Он отметил, что Иран не может принять ущерб, нанесенный своим гражданам, даже по ошибке.