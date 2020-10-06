Вторник, 6 Октября 2020 17:52

АрмИнфо. В условиях военного положения группа неизвестных граждан посещает общежития, в которых временно перебывают приехавшие из- за военных действий в Арцахе граждане, представляется от имени Министерства труда и социальных вопросов, просит сфотографировать паспорта последних и требуют заплатить деньги за решение их проблем с транспортом и проживанием.

В этой связи Министерство труда и социальных вопросов призывает соотечественников проявлять бдительность и не поддаваться на ухищрения преступников. В частности, госведомство просит ни в коем случае не передавать третьим лицам свои паспортные данные, и требовать документы, подтверждающие причастность к тем или иным государственным органам.

В подобных случаях, Министерство призывает сообщать в Полицию (1-02), или на горячую линию военного положения (117), или же обращаться к местным гражданам, которые обеспечили их приютом.