Вторник, 6 Октября 2020 17:36

АрмИнфо. Нанося удары по Степанакерту, вы все равно вопрос не решите. Об этом на своей странице в Фейсбук написал представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян.

"Террористы поймите одно, насколько бы поля близ Аракса не были равнинами, все равно наши парни горные орлы. Рожденный ползать летать не может", - написал Ованнисян.

Ранее стало известно, что противник вновь нанес ракетные удары по столице Арцаха Степанакерту.