Вторник, 6 Октября 2020 17:20

АрмИнфо. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на встрече с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым заявил, что приехал в Баку, чтобы еще раз продемонстрировать всему миру поддержку Турции, турецкого народа Азербайджану.

"Конечно, как Турция и как турецкий народ, мы готовы оказать всяческую поддержку Азербайджану, в какой бы сфере он ни нуждался. Это на каждой платформе наш президент Эрдоган и мы объясняем, подчеркиваем. И мы обязаны довести справедливую борьбу Азербайджана до всего мира. Мы вместе продолжим работать с большей силой, инструкциями, которые получим сегодня от вас. Азербайджан прав и с правовой и с моральной точки зрения, и, объясняя эту справедливую борьбу, мы продолжим эту борьбу вместе и на поле и за столом. Сегодня после вашего приема мы вместе с моим братом Джейхуном оценим, как мы будем действовать в этих вопросах", - сказал Чавушоглу, передает АПА.

Затем, Чавушоглу на пресс-конференции после встречи в Баку с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отметил, что входящие в Минскую группу ОБСЕ страны не отличают страну-оккупанта от страны, подвергшейся оккупации: <Весь мир должен понять, что это так продолжаться не будет>, - отметил он, вновь выразив безоговорочную поддержку азербайджанской агрессии против Арцаха.

В свою очередь Байрамов заверил, что самое большое желание Баку­установление мира в регионе, и по традиции обвинил армянскую сторону "в невыполнении резолюций Совбеза ООН, нанесении ударов по мирным жителям и оккупации".