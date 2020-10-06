Вторник, 6 Октября 2020 17:19

АрмИнфо. Сегодня в Ереване прошла встреча второго президента Армении Роберта Кочаряна с Послом России в Армении Сергеем Копыркиным. Об этом говорится на официальной странице Роберта Кочаряна в соцсети Facebook.

Согласно источнику, в ходе встречи стороны обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта. Отметим, что Роберт Кочарян находился в Арцахе и прибыл в Армению вчера вечером, так как у него намечалась важная встреча в Ереване. Кочарян вновь намерен выехать в Нагорный Карабах.