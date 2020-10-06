Вторник, 6 Октября 2020 17:17

АрмИнфо. Европейский Союз внимательно следит за развитием ситуации в Карабахе, Верховный представитель ЕС уже выступил с соответствующими комментариями, заявила 6 октября журналистам глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

По ее словам, ЕС также находится на постоянной связи с Министерством иностранных дел Армении. <Мы очень четко заявили о недопустимости нападений на гражданские инфраструктуры>, - отметила посол.

Отвечая на вопрос о возможностях применения санкций в отношении Турции, то, как заметила дипломат, подобное решение должно быть принято всеми 27 странами-членами Евросоюза.