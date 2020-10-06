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АрмИнфо. 5 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян посетил Арцах.
Согласно сообщению пресс-службы правительства, премьер-министр провел совещание с участием президента Арцаха Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом вооруженных сил.
Министр обороны Арцаха, командующий Армией обороны генерал-майор Джалал Арутюнян доложил руководству двух армянских республик об оперативной обстановке на передовой, достойном отпоре на развязанные противником боевые действия, а также о предстоящих шагах Вооруженных Сил
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|В. Погосян: В результате ракетных ударов АО Арцаха нейтрализованы резервные силы противника
|Степанакерт вновь призвал международное сообщество признать независимость Арцаха, тем самым ликвидировав экзистенциальную угрозу над его народом
|МИД Польши: Военные действия не приведут к разрешению карабахского конфликта
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|МИД Армении сигнализирует о начале ВС Азербайджана новой атаки в зоне карабахского конфликта
|Нарышкин: Закавказье может стать новым плацдармом для сотен террористов
|Глава ПА считает, что признание Арцаха должно стать последним и очень мощным выстрелом
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|Посольство РА в Грузии опровергает информацию о препятствовании грузинской стороны провозу топлива и гумпомощи в Армению
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