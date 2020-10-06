Вторник, 6 Октября 2020 17:11

АрмИнфо. Глава Государственной контрольной службы Давид Санасарян, чьи полномочия были временно приостановлены, на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что отправляется на позиции в Арцах.

Санасарян, в частности, написал: <Свою службу в тылу я считаю завершенной. Быть на поле боя с нашими братьями, которые борются за выживание, - одна из величайших наград в этой жизни. Дорогие родители, даже если мы потеряем своих героев, давайте не будем жаловаться на нашу удачу. Стоило прийти в мир только для того, чтобы защитить эту священную землю, освободить земли своей родины>. Санасарян также добавил: <Я еще раз призываю не заводить разговоров о вводе иностранных миротворческих сил в Арцах. Мы были, есть и всегда будем миротворцами на границах Арцаха>.

В постскриптум значится: <Иностранные агенты, работающие в Армении, не пытайтесь внезапно организовать заговор, иначе мы сломаем вам хребет. Народ, поддерживайте премьер-министра>.