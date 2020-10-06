Вторник, 6 Октября 2020 17:07

АрмИнфо. МИД Армении сигнализирует о начале ВС Азербайджана новой атаки в зоне карабахского конфликта Так, в заявлении армянского внешнеполитического ведомства в связи с ситуацией на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск, в частности отмечается:

"Согласно информации, полученной из Армии обороны Арцаха, сегодня около полудня Вооруженные силы Азербайджана перебросив на поле боя резервные силы и большое количество военной техники, в том числе танки и артиллерию, начали широкомасштабную атаку в южном направлении линии соприкосновения карабахско-азербайджанских войск. Операция протекает в момент пребывания в Баку министра иностранных дел Турции и спустя часы после заявления глав МИД стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Армия обороны Арцаха приняла все необходимые меры для отражения атаки. Вся ответственность за последствия лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана".

В свою очередь представитель Минобороны РА Арцрун Ованнисян, в частности, написал: "Добро пожаловать в ад! По сообщению Армии обороны Арцаха, во второй половине дня Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабную атаку на южном направлении линии соприкосновения между Арцахом и Азербайджаном, задействовав резервные силы, большое количество военной техники, включая танки и артиллерию. Противник также игнорирует безопасность территории Исламской Республики Иран. Методично и непрерывно уничтожаются многочисленные возможности врага", - написал Арцрун Ованнисян.

Стоит также заметить, что ранее, министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что отдал приказ армии "спланировать действия по нанесению ударов по военно- стратегической инфраструктуре на территории противника с применением имеющихся в арсенале видов вооружений, обладающих большой разрушительной силой".