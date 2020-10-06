Вторник, 6 Октября 2020 17:00

АрмИнфо. Закавказье может стать новым плацдармом для сотен террористов, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Об этом говорится в заявлении главы СВР, поступившем во вторник в ТАСС от пресс-бюро службы.

По его словам, в зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики из террористических организаций.

"Разгорающееся вооруженное противостояние в Карабахе как магнит притягивает к себе боевиков из различного рода международных террористических структур. Нас не может не беспокоить, что Закавказье способно стать новым плацдармом для международных террористических организаций, откуда боевики в последующем могут просачиваться в сопредельные с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе в Россию", - подчеркнул Нарышкин.

"По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций, в частности [таких как] "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), "Фиркат аль-Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок", - заявил глава СВР. Он подчеркнул, что речь идет о сотнях и уже даже тысячах радикалов, рассчитывающих заработать на новой карабахской войне.

Нарышкин считает, что стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернутся к переговорам. "Мы не сомневаемся, что при содействии международного сообщества стороны конфликта в конце концов прекратят применение силы и сядут за стол переговоров", - заявил он, передает ТАСС.

Глава СВР подчеркнул, что для России как сопредседателя Минской группы ОБСЕ недопустима новая война в регионе. "Нам также далеко не безразлично, что в ходе боевых действий гибнут представители дружественных нам армянского и азербайджанского народов", - отметил Нарышкин.

Ранее, президент Сирии Башар Асад подтвердил, что боевики из САР перебрасываются в Нагорный Карабах. "Мы определенно можем это подтвердить, но не потому что у нас есть доказательства. Иногда доказательств нет, но есть указания на это", - сказал Башар Асад. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее заявлял, что 300 сирийских боевиков переброшены через турецкий город Газиантеп в Баку. По его словам, эти люди идентифицированы, принадлежат к группировке, действующей в районе Алеппо.

О наличии фактических доказательств у Москвы о переброски террористов сообщила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщили ранее РИА Новости источники в сирийской оппозиции, знакомые с ситуацией, в Нагорном Карабахе убиты 93 наемника из Сирии, тела 53 из них накануне были доставлены в САР. Другой источник в сирийской оппозиции ранее заявлял РИА Новости, что по состоянию на 1 октября в Карабахе находились 322 "хорошо оснащенных" сирийских наемника.