Вторник, 6 Октября 2020 15:13

АрмИнфо.Глава фракции <Просвещенная Армения> Эдмон Марукян считает, что сейчас не самое подходящее время для признания Арцаха. Об этом депутат заявил в беседе с журналистами.

По его словам, данное решение является очень мощным оружием, которым обладает армянская дипломатия. <Это должно быть последним и очень сильным выстрелом, когда будет самое подходящее время, мы будем готовы>,- заметил Марукян.

Депутат так подчеркнул, что сегодня не время членам правительство отвечать на вопросы депутатов, так как военное время требует секретности.

Он также отметил, что на данный момент поддерживаются интенсивные контакты с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и главами этих стран. По его словам, в связи с этим, нужно провести консультации и понять, какие вопросы обсуждаются и какие предложения поступали. <Тогда депутаты смогут выступить со своими предложениями, выразить свою позицию, что поможет в максимально быстрые сроки найти выход из сложившейся ситуации>,- заметил Марукян. Также депутат отметил высокий уровень армянской дипломатии в ходе войны, так как армянская сторона смогла собрать доказательства и добиться того, чтобы в отношении Турция прозвучали жесткие заявления.