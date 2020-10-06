Вторник, 6 Октября 2020 15:12

АрмИнфо. Посольство Армении в Грузии опровергает циркулируемую в СМИ информацию о препятствовании грузинской стороны импорту топлива в Армению, а также не допущению провоза гуманитарной помощи.

"Нет каких-либо проблем с транспортировкой топлива или гуманитарной помощи. Посольство Республики Армения в Грузии находится в постоянном контакте с соответствующими структурами Грузии.

Тем не менее, в случае возникновения каких-либо проблем, связанных с транзитом через территорию Грузии, незамедлительно свяжитесь с посольством РА в Грузии, чтобы быстро решить проблему.

В то же время, мы призываем не распространять дезинформацию, поскольку она напрямую затрагивает государственные интересы Республики Армения", - говорится в сообщении посольства Армении в Грузии.