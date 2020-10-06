Вторник, 6 Октября 2020 14:41

АрмИнфо.Судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других отложено до 27 октября. Об этом сообщает корреспондент АрмИнфо.

Судья Анна Данибекян сообщила, что суд отложен в связи с тем, что на данный момент трое из четырех обвиняемых находятся в Арцахе. По словам судьи, адвокат бывшего министра обороны Сейрана Оганяна Карен Межлумян представил суду по этому поводу ходатайство.

С подобными ходатайствами выступили также адвокаты экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова и второго президента Армении Роберта Кочаряна, которые так же были удовлетворены. Отметим, что сейчас в Арцахе находятся второй и третий президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также экс-министр обороны Армении, экс-командующий Армией обороны Арцаха Сейран Оганян. Более того, там находится бывший генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.

Напомним, что Роберт Кочарян принимал непосредственное участие в организации обороны республики в 90-ых годах. Кочарян и Оганян предпочли, в силу своего высокого организационного опыта и знаний, находиться в эти дни рядом с соотечественниками. Кочарян вчера вечером вернулся в Армению, у него важная встреча, после которой намерен вновь поехать в Нагорный Карабах.