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 Вторник, 6 Октября 2020 14:40
Марианна Мкртчян

Армия обороны Арцаха опубликовала имена военнослужащих, сложивших голову при отражении агрессии Азербайджана

Армия обороны Арцаха опубликовала имена военнослужащих, сложивших голову при отражении агрессии Азербайджана

АрмИнфо. Армия обороны Арцаха опубликовала имена еще 21-ого военнослужащих, сложивших голову при отражении агрессии Азербайджана.

Так, согласно АО Арцаха при защите отчизны погибли:

Мартиросян Лерник Макичевич, род. 1988 г.

Мискарян Сейран Самвелович, род. 1986 г.

Палакян Карен Коноевич, род. 1988 г.

Аракелян Гегам Грачикович, род. 1977 г.

Минасян Камо Манвелович, род. 1984

Андрян Валерий Вагинакович, род. 1981 г.

Варданян Арутюн Варданович, род. 1995 г.

Киракосян Иван Мартикович, род. 1991 г.

Оганесян Аркадий Ширакович, род. 1983 г.

Гаспарян Эдуард Ервандович, род. 1988 г.

Галстян Арам Галустович, род. 2000 г.

Гулян Айк Багдасарович, род. 2001 г.

Мовсисян Сасун Сергеевич, род. 2001 г.

Акопян Гор Левович, род. 2000 г.

Арутюнян Артур Самвелович, род. 2001 г.

Аветисян Вреж Арменович, род. 2000 г.

Енгибарян Армен Самвелович, род. 1997 г.

Карапетян Исраэль Горги, род. 2000 г.

Резервисты:

Мхитарян Азат Ваагович, рожд. 1991 г.

Лёнян Седрак Генрикович, род. 1976 г.

Асатрян Симон Гегамович, род. 1967 г.

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