Вторник, 6 Октября 2020 14:38

АрмИнфо.Турция перешла все красные линии и ведет себя как террористическое государство. Об этом в беседе с журналистами заявил депутат от фракции <Мой шаг>, глава парламентской комиссии по внешним связям Рубен Рубинян.

Мир окончательно признал, что Турция физически вовлечена в войну, а так же то, что в боевые действия против Арцаха вовлечены иностранные наемники. С дипломатической точки зрения это открывает пространство для больших возможностей. Независимо от дипломатического успеха, самое главное - твердо стоять на фронте и в тылу. Наша дипломатия может быть успешной только в том случае, если мы, как народ, и наши вооруженные силы будут тверды>.

Рубинян подчеркнул, что незаконные, антигуманные и агрессивные действия Турции и Азербайджана удостоятся жесткой критики со стороны

международных партнеров: <Я уверен, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ и, конечно же, Россия сыграют важную роль в обеспечении мира в регионе>.