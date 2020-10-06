Вторник, 6 Октября 2020 14:36

АрмИнфо.Азербайджанская сторона продолжает распространять ложные сведения о том, что якобы армянские вооруженные силы обстреливают мирные населенные пункты Азербайджана. Об этом сообщила на своей странице в Фейсбук пресс-секретарь Минобороны РА Шушан Степанян.

По ее словам, военно-политическое руководство Азербайджана продолжает свою практику введения в заблуждение международного сообщества и собственного народа.

"Мы заявляем, что никакого огня в направлении Азербайджана не велось? В то же время, очевидно, что эта дезинформация официального Баку нацелена на подготовку пропагандистской почвы для возобновления боевых действий, игнорируя заявления международного сообщества, в частности, стран-сопредседателей, о немедленном прекращении боевых действий", - отметила Степанян.

Отметим, что согласно сводке АО Арцаха, ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта ночью и сегодня с утра была сравнительно стабильно-напряженной.