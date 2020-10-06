Вторник, 6 Октября 2020 14:13

АрмИнфо. Находящийся в заключении глава партии <Процветающая Армения> Гагик Царукян осведомлен о всех процессах, происходящих в Арцахе. Об этом в беседе с журналистами заявил секретарь фракции <Процветающая Армения> Арман Абовян.

Он отметил, что в сложившейся ситуации, когда в Арцахе идет война, все должны объединиться и приложить усилия для того, чтобы одержать победу над врагом. <Депутаты от нашей фракции на передовой. Вчера из Степанакерта вернулся я, а сейчас там Давид Манукян и Араик Агабабян>, - подчеркнул депутат.

Что касается предложения главы фракции <Просвещенная Армения> Эдмона Марукяна о необходимости проведения закрытой встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, Абовян отметил, что он пока этот вопрос с Марукяном не обсуждал. <Однако, уверяю вас мы уточним и обсудим необходимость данной встречи. Возможно, у Эдмона Марукяна есть сведения, которые он хочет уточнить>,- заметил депутат.