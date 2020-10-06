Вторник, 6 Октября 2020 14:09

АрмИнфо. Гражданские и прочие объекты не должны быть мишенью военных действий. Об этом в ходе встречи с заместителем министра образования, науки, культуры и спорта Армении Артуром Мартиросяном заявила временный поверенный в делах Соединенного Королевства в РА Хелен Фейзи.

Согласно сообщению образовательного ведомства, замминистра представил главе диппредставительства ситуацию в Арцахе, связанную с начатой 27 сентября и продолжающейся по сей день агрессией Азербайджана в отношении Арцаха и Армении. В частности, он рассказал, что мишенью ВС Азербайджана являются гражданские объекты, в том числе учебные заведения. В этой связи Мартиросян подчеркнул, что подобное поведение, особенно в условиях коронавируса, нуждается в жестком осуждении, в первую очередь, мировой общественности и международных структур. Замминистра подчеркнул, что в связи с военным положением, процесс реформирования в образовательном секторе страны замедлился. Он отметил, что на сегодняшний день наиболее важным является обеспечение безопасности учебного процесса, и обеспечения права на учебу для каждого ребенка.

Стороны обсудили и другие вопросы, касающиеся укрепления армяно-британского сотрудничества и реализации программ. В ходе встречи была достигнута договоренность вернуться к повестке сотрудничества после завершения военных действий.