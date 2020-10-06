Вторник, 6 Октября 2020 14:04

АрмИнфо. Любая политика умиротворения лишь поощряет Эрдогана к великим османским авантюрам. Чтобы дипломатия имела смысл, сначала необходимо прекратить поставки оружия Анкаре. Об этом пишет популярная немецкая газета Neues Deutschland в редакционной статье за авторством редактора издания Питера Штайнигера.

Согласно автору, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг слишком вежливо призывает Турцию - члена НАТО использовать свое влияние на Азербайджан , но надо приложить больше усилий, чтобы потушить пожар в Нагорном Карабахе. Автор считает, что возврат к горячей войне в давно замороженном конфликте между двумя постсоветскими государствами является частью экспансионистской политики Эрдогана на Южном Кавказе, <основанной на его пакте с нефтяным автократом в Баку>.

Когда-то раньше, замечает автор статьи, в новейшей истории, армяне были жертвами кровавых преследований фанатиков. Их наследники сейчас сбрасывают бомбы на Степанакерт. Турция больше не только тайно и с исламистскими наемниками, но и с регулярными вооруженными силами на стороне Азербайджана. Без быстрого возврата к прекращению огня карабахский конфликт перерастет в войну, которая грозит заразить весь регион.