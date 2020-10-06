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 Вторник, 6 Октября 2020 14:00
Александр Аванесов

МО: Все финансовые средства организаций и частных лиц на нужды армии следует направлять в фонд <Айастан> и в Фонд страхования военнослужащих

МО: Все финансовые средства организаций и частных лиц на нужды армии следует направлять в фонд <Айастан> и в Фонд страхования военнослужащих

АрмИнфо.  Все финансовые средства, направляемые организациями и частными лицами  на нужды армии,  следует направлять исключительно по двум адресам -  во Всеармянский фонд <Айастан>  и  в Фонд страхования военнослужащих. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении.

Согласно источнику, в последние дни различные коммерческие организации и частные лица заявляют об инициативах по сбору средств

для нужд вооруженных сил.  "Министерство обороны Республики Армения заявляет, что не делегировало ни одной коммерческой компании или физическому лицу занятие такой деятельностью", - отмечается в заявлении. 

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