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АрмИнфо. Все финансовые средства, направляемые организациями и частными лицами на нужды армии, следует направлять исключительно по двум адресам - во Всеармянский фонд <Айастан> и в Фонд страхования военнослужащих. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении.
Согласно источнику, в последние дни различные коммерческие организации и частные лица заявляют об инициативах по сбору средств
для нужд вооруженных сил. "Министерство обороны Республики Армения заявляет, что не делегировало ни одной коммерческой компании или физическому лицу занятие такой деятельностью", - отмечается в заявлении.
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