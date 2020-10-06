Вторник, 6 Октября 2020 14:00

АрмИнфо. Все финансовые средства, направляемые организациями и частными лицами на нужды армии, следует направлять исключительно по двум адресам - во Всеармянский фонд <Айастан> и в Фонд страхования военнослужащих. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Армении.

Согласно источнику, в последние дни различные коммерческие организации и частные лица заявляют об инициативах по сбору средств

для нужд вооруженных сил. "Министерство обороны Республики Армения заявляет, что не делегировало ни одной коммерческой компании или физическому лицу занятие такой деятельностью", - отмечается в заявлении.