Вторник, 6 Октября 2020 13:25

АрмИнфо.Армянская сторона уведомила Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), что не примет участия в учениях "Нерушимое братство - 2020" в октябре этого года, сообщил 6 октября ТАСС пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Армения уведомила ОДКБ, что не сможет принять участия в миротворческих учениях "Нерушимое братство - 2020", проведение которых запланировано на территории Республики Беларусь с 12 по 16 октября", - сказал он.

Отказ от участия в совместных учениях стран ОДКБ обусловлен обострением конфликта в Нагорном Карабахе, где с 27 сентября идут активные бои.